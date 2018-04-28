Kadınların domates taşıma yarışı

Karatepe stadyumundaki “Kadınlar Günü” özel etkinliği programına Kumluca ve çevresinden gelen yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte kadınlar arasında gerçekleştirilen yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana mücadele ettiler. Kadınların yarışları izleyicilerden büyük alkış aldı.

BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTILAR

Domates kasası taşıma yarışmasında 50 metre uzaklığa 1,5 dakikada 12 domates kasası taşıyan Özay Karakaya birinci, 11 domates kasası taşıyan Ayşe Akyürek ikinci, 8 domates kasası taşıyan Havana Çetintürk ise üçüncü oldu.

1 DAKİKADA 1 KİLOGRAM DOMATES YEDİ





Domates yeme yarışmasında ise 1 dakikada bir kilo 39 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, bir kilo 19 gram domates yiyen Emine Uysal ikinci ve 992 gram domates yiyen Emine Demirel ise üçüncü oldu. Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı halat çekme yarışının finalinde Isparta takımını mağlup eden Kaş kadınlar takımı birinci oldu.

SPONSORLAR HEDİYE DAĞITTI

Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın, sponsorlar tarafından ise çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte ayrıca programın sunuculuğunu yapan “Hatçe nine” tiplemesiyle Ali Elgün, stadyumu dolduran kadınları yaptığı şovlarla eğlendirdi.

19 YILDIR VAR

Etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıl başlattıkları festivalin halkın birlik, beraberlik ve kaynaşması adına son derece etkili olduğunu, bundan sonra da bu festivalin aynı güzelliklerle daha iyi bir şekilde devam edeceğini söyledi.











