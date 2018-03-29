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Kadınların fotoğrafını çekip yayınlayan zanlı tutuklandı

Samsun'da, tramvayda çektiği kadın ve kız çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan 19 yaşındaki A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 29.03.2018 - 08:21..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda kadınların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kadınların fotoğrafını çekip yayınlayan zanlı tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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