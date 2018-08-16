Kadınların şimdilerde tek derdi ‘bayram temizliği’

Ev hanımlarının temizlik telaşı Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla başladı. Evdeki mikroplardan kurtulmak isteyen hanımlar neredeyse 3 ya da 4 gününü temizliğe ayırıyor. Uzmanlara göre ise parça parça ve bilinçli yapılan temizlik ile tüm mikroplardan daha kısa sürede kurtulmak mümkün.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN İŞE BAŞLAYIN

Evinizdeki en temiz yerin çamaşır makinesi olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kirli çamaşırlar makinenize bakteri ve virüsleri bırakıyor. Makinenizi temiz tutmak için haftada bir kez bir fincan çamaşır suyu ekleyip makineyi boş çalıştırın.

HAVLULARINIZI İYİ TEMİZLEYİN

Bir havluyu bir kişi kullanıyorsa, haftada bir kez havluyu yıkayın. Kişi hasta ise her kullanımdan sonra yıkayın. Spor yapıyorsanız kirli havlularınızı kullandıktan hemen sonra yıkayın. Mutfak havlularını, banyo havluları ve iç çamaşırlarından ayrı yıkayın. El havlularını birkaç günde bir değiştirin. Kuruması için havlularınız asılı dursun.

YATAK ODANIZI MİKROPLARDAN KURTARIN

Nevresim takımlarınızı haftada en az bir kez yüksek ısıda yıkayın. Çim lekesi gibi lekeli olan giysilerinizi çarşaflarla birlikte yıkamayın. Yatak odanızda bir şeyler yemeyin ve atıştırmayın. Ekmek kırıntıları küf ve bakterileri çeker.

OTURMA ODANIZI DEZENFEKTE EDİN

Mikroplar herkesin dokunduğu telefon, sehpa, televizyon kumandası, kapı kolları gibi eşyalar üzerinde asılı kalıyor. Buraları dezenfektanlarla sık sık temizlemelisiniz. Televizyon ekranındaki tozları nazikçe almak için nemli mikrofiber bez kullanın. Yere dökülen kırıntıları elektrik süpürgesiyle süpürüp öyle temizleyin. Böylece halılarınıza ve mobilyalarınıza bakteriler yerleşemez.

KAPI KOLLARI VE KORKULUKLARI TEMİZLEYİN

Mikroplar kapı kolları, çekmece tutacakları, korkuluklar, musluklar, elektrik düğmeleri ve lambalar üzerinde hızla yayılır. Haftada bir kez bu yüzeyleri dezenfekte edin. Eğer ailede hasta varsa veya misafiriniz varsa bunu daha sık yapmalısınız.

ÇOCUKLARIN ODASINI DEZENFEKTE EDİN

Çocuklar mikropları kolayca kapar ve yayar. Haftada bir kez çocuk odasındaki tüm yüzeyleri dezenfektanlarla silin. Bebeğiniz varsa alt değiştirme alanının, plastik oyuncakların, beşik kenarlarının temiz olduğundan emin olun. Dezenfektan spreyi püskürttükten sonra en az 30 saniye bekleyin ve nemli kağıt havlu ya da temiz ıslak bezle silin.

MUTFAK LAVABONUZU DEZENFEKTE EDİN

Burası evinizdeki en mikroplu yerlerden ikincisi. Birinci sırada ise mutfak süngeri yer alıyor. Çiğ etten ve diğer yiyeceklerden gelen bakteriler lavabonuzda birikip çoğalıyor. Lavabonuzu dezenfektan spreyle her gün temizleyin. Süngerinizi her gün ıslatıp, varsa mikrodalga fırında 2 dakika ısıtın. Mutfak tezgahını yemek hazırladıktan sonra hemen temizleyin. Önce sıcak sabunlu suyla tezgahın üzerini yıkayın. Sonra 4 litre suyun içine 1 fincan çamaşır suyu ekleyip karıştırın ve bu karışımla tezgahınızı dezenfekte edin.

BUZDOLABINI TEMİZLEYİN

Ayda birkaç kez dolabın iç duvarlarını, kapısını ve raflarını sıcak sabunlu suyla silerek buzdolabınızı temiz tutabilirsiniz. Kokulardan kurtulmak için yarı su, yarı beyaz sirke karışımı kullanın. Ya da karbonat ve su karışımıyla dolabınızı silin ve bir kaç saat dolabı havalandırın.

BANYONUZU PARLATIN

İki yemek kaşığı bulaşık deterjanı, 2 yemek kaşığı amonyağı bir litreye yakın suyla karıştırın ve çok amaçlı temizleyici elde edin. Bununla küvetinizi, lavabonuzu, yerleri silebilirsiniz, sonra suyla durulayın. Karbonatla yapacağınız macun küvetinizdeki ve lavabonuzdaki lekeleri çıkaracaktır. Küvetinizi de sık sık temizleyin ve sifonu çekerken kapağını kapalı tutun.

EVİN GİRİŞİNİ VE HALILARI UNUTMAYIN

Evin girişine ayakkabılarınızla girdiğinizde, evinize birçok hastalığa yol açan bakteri getirirsiniz. Bu nedenle ayakkabılarınızı evin dışında çıkarın. Halılarınızı haftada en az 2 kez süpürün ve yerleri silin. Birkaç ayda bir halılarınızı silip temizleyin.