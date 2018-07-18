Kadınların trafikteki saç saça kavgası kamerada

Kadınların trafikte kavga ettiği anlar cep telefonuna kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasında kavgayı izledi.

Olay, Silivri D-100 karayolu Semizkumlar mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından kadın sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi.

KAMYON ŞOFÖRÜ: AYIP AYIP

Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı. Kadınlar birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlar da sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü kadınlara tepki göstererek, ’Ayıp, ayıp’ diye bağırdı.

Kadınların trafikteki saç saça kavgası VİDEO





KARAYOLUN ORTASINDA SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA

Trafiğin aktığı karayolda, kadınlar etrafına aldırış etmeden birbirlerine yumruklarla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor.