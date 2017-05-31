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Kadir Demirel kızının mesajıyla yardıma koşmuş

Damadının öldürdüğü Yeni Akit Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in kızından gelen ‘Yine başladı’ mesajı üzerine yardıma koştuğu ortaya çıktı.

31.05.2017 - 05:29
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Yeni Akit Yayın Yönetmeni Demirel dün toprağa verilirken eşi Cemil Yavuz Karanfil tarafından ağır yaralanan kızı Esma Karanfil'in hayati tehlikesi sürüyor. Damat Cemil Yavuz Karanfil ise her yerde aranıyor.

"ACİL DURUM VAR ÇIKIYORUM"

Sabah gazetesinin haberine göre olay, Başakşehir'de Yunus Emre Caddesi Saka Sokak'taki 33 No'lu evde önceki akşam yaşandı. 3 çocuk sahibi Demirel'e kızı Esma Karanfil'den telefon geldi. Eşi tarafından şiddet gören Esma Karanfil babasına telefonda "Yine başladı baba" dedi.

O sırada Demirel gazetede sayfaları hazırlıyordu. Çalışma arkadaşlarına "Özel bir durum var. Acilen çıkıyorum" dedi ve soluğu Başakşehir'de aldı. Kızı ve damadıyla konuşmak üzere gittiği eve vardığında damadının kızına şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gören Demirel damadıyla konuşmak istedi ancak Cemil Yavuz Karanfil hakaretlerine devam etti.

DAMAT KAYIPLARA KARIŞTI

Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Ve damat önce Kadir Demirel'i ardından da kaçmaya çalışan eşi Esma Karanfil'i bıçakladı. Demirel olay yerinde öldü. Damat ise kayıpyara karıştı.

4 AY ÖNCE BABA EVİNE SIĞINMIŞ

Esma Karanfil'in daha önce de eşinden şiddet gördüğü ve 4 ay önce babaevine sığındığı ancak aile büyüklerinin araya girmesi sonucu çiftin barıştığı öğrenildi. Ağır yaralı Esma Karanfil olay sonrası Bağcılar'da özel bir hastaneye sevk edildi ve ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneden dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada da "Hasta yoğun bakımda. Başarıyla gerçekleşen cerrahi müdahale sonrasında yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam etmekle birlikte durumu stabil" denildi.

Kadir Demirel kızının mesajıyla yardıma koşmuş

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