Kadir Demirel'in kızı kendine geldi

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"BABAM NEREDE?"

Kayınpederi Kadir Demirel'i öldüren Cemil Yavuz Karanfil aranırken, ağır yaralanan Esma Karanfil kendine geldi. Esma Karanfil, ilk olarak "Babam nerede? Babama ne oldu?" diye sordu. Yakınları ise Demirel'in öldüğünü kızına söyleyemedi.

Esma Karanfil'in dayısı Erdal Üstündağ, damadın psikopat olduğunu belirterek "Esma Hanım, şiddete uğradığı gerekçesiyle emniyete giderek şikayette bulundu. 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Esma'ya 'Senin en yakınlarını öldürerek canını yakacağım' dedi. Bu tehdidin ardından aileler araya girdi. Yeniden birlikte yaşamaya başladılar. Biz kendi isteğiyle evine döndüğünü sanıyorduk" dedi.