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Kadir İnanır felç tehlikesiyle karşı karşıya

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktor, Kadir İnanır'ın felç kalma riskinin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 07:07..
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Kadir İnanır felç tehlikesiyle karşı karşıya

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, son günlerde sağlık problemleri nedeniyle sevenlerini üzdü.

3. KEZ AMELİYATA GİRECEK

İki kez ameliyat masasına yatan İnanır, önümüzdeki hafta bir kez daha ameliyat olacak.

FELÇ KALMA RİSKİ VAR

Usta oyuncunun sağlık durumu herkes tarafından yakından takip edilirken, Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Ergun Demirsoy, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Demirsoy, "Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey’i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kadir İnanır felç tehlikesiyle karşı karşıya

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