taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7613
EURO
4,6609
ALTIN
162,21
PETR
65,4300

Kadir İnanır hastane değiştirdi

Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır', ikinci ameliyatını başka bir hastanede olacak.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 07:50..
  1. Haberler
  2. Magazin

üü

Geçen hafta beyne pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ve tıkalı damarına stent takılan Kadir İnanır, ikinci operasyona hazırlanıyor.

DOKTORUNA GİTTİ

İlk müdahalesi Fulya bir hastanede yapılan oyuncu, ikinci operasyona kendi doktoru Prof. Dr. İsmet Dindar’ın girmesini istediği için dün hastane değiştirdi. Oyuncu, sabah saatlerinde doktorunun bulunduğu Şişli'deki hastananeye gitti. Yapılacak tetkiklerinin ardından tıkalı diğer damarına da stent takılacak olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

38
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

81
Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

5
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

57
Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

18
Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

22
İstanbul'da Suriye zirvesi

İstanbul'da Suriye zirvesi

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM