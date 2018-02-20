Kadir İnanır hastane değiştirdi

Geçen hafta beyne pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ve tıkalı damarına stent takılan Kadir İnanır, ikinci operasyona hazırlanıyor.

DOKTORUNA GİTTİ

İlk müdahalesi Fulya bir hastanede yapılan oyuncu, ikinci operasyona kendi doktoru Prof. Dr. İsmet Dindar’ın girmesini istediği için dün hastane değiştirdi. Oyuncu, sabah saatlerinde doktorunun bulunduğu Şişli'deki hastananeye gitti. Yapılacak tetkiklerinin ardından tıkalı diğer damarına da stent takılacak olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.