Kadir İnanır: Seçimden sonra karar vereceğim

Yeşilçam'ın yıldızlarından Kadir İnanır, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

"BEN DAĞDAYDIM"

Geçen hafta Fatsa’da kendisini görmek için intahara kalkışan bir hayranı olduğu yönünde çıkan haberlere, "Ben dağdaydım. Orada telefon zor çekiyor, iletişim kuramadık kendisiyle... Hala görüşemedik." dedi.

"ÖNCE ÜLKEMİZ"

Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara ise Kadir İnanır, "Biliyorsunuz önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Önce o bir geçsin de sonrasına bakarız. Önce ülkemizin projesi var. Önce ülkemizin sorunları bir çözülsün gerisine bakacağız." dedi.