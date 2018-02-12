Kadir İnanır'ı düşerken sevgilisi Jülide Kural tuttu

Beyninde pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Burada tutulan oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilen 69 yaşındaki Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
JÜLİDE KURAL YANINDAYDI
Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da kritik sürecin atlatıldığını ve İnanır'ın bilincinin açık olduğunu söyledi. Kadir İnanır'ı mutfakta bayılıp yere düşerken birlikte olduğu Jülide Kural tuttu.