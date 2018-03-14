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Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı

Şişli'de tedavi gören Kadir İnanır'ı görmek isteyen Yılmaz Ç. intihar girişiminde bulundu. Yılmaz Ç. 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti.

DHA | 14.03.2018 - 05:30..
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Şişli Fulya Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi üzerine bulunan bir inşaatta saat 00:00 sıralarında meydana geldi. dinilen bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen 37 yaşındaki Yılmaz Ç. bir inşaatın 5. katına çıktı.

Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı


3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, müzakereci polislerle Yılmaz Ç. arasında ikna çalışmaları başladı. Polisin 3 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve Yılmaz Ç. aşağı inmeyi kabul etti.

Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı VİDEO

Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı

ÇOCUKLARININ ADINI KADİR VE ALYAZMALIM KOYMUŞ

Yılmaz Ç.'nin intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Çocukları, Yılmaz Ç.'ye aşağı inmesi konusunda çağrıda bulundu. Daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yılmaz Ç., çocuklarına Alyazmalım ve Kadir isimlerini vermiş.

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