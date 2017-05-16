Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, Belediyenin Kültür A.Ş. bölümü tarafından ücretsiz dağıtılan '1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nin 27. sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret üzerine konuştu.

Topbaş, belediye başkanı olduğu günden bu yana şahsına her türlü saldırının yapıldığına dikkat çekti. Yaşanan son olayı da kendisine yönelik bir "komplo" olarak niteliyor.

3 Mayıs'ta raflarda yerini alan derginin, Ceyda Torun'un yönetmenliğini yaptığı "Kedi" belgesel filminin tanıtıldığı iç sayfasında "Erdo-Gone!İnşallah, Maşallah" yazılı görsele yer verilmesi dikkat çekti.

"BU BİR HATA DEĞİL, ÖRTBAS EDİLEMEZ"

Belediye Başkanı, Erdoğan'a hakarete ilişkin ise "Dehşete kapıldım." diyor:

"İstanbul Kültür AŞ dergisinde böyle bir şey olamaz. Bu bir hata değil. Örtbas edilemez. İş akitleri feshedildi. Süreç yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanımız ABD'de olduğu için henüz onunla konuşamadım."