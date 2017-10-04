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Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

CHP Lideri'nin "Seni adam yerine koymayan kim." sözleri üzerine Topbaş, "Beni karalamak yerine kendinizi sevdirmeye çalışınız." dedi.

04.10.2017 - 12:06
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Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan (İBB) istifa eden Kadir Topbaş'a yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, Topbaş'ın başkanlık koltuğunu bırakırken istifa açıklamasında "İnsanın adam yerine konmamayı affedemeyeceğini" söylediğini hatırlatarak "Seni adam yerine koymayan kim söyle." çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş'a yüklendi VİDEO

"İNSANA SAYGININ ÖNEMİNDEN SÖZ EDİYORUM"

Kadir Topbaş'tan, CHP Liderine yanıt Twitter üzerinden geldi. Topbaş, "İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez." sözünün yaptığı her konuşmada dile getirdiği bir ifade olduğunu hatırlattı:

"Görüyorum ki; Bu sözü, bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Bir yere çekmeye gerek yok.

Konu basit. İnsana saygının öneminden söz ediyorum.

Bu sözü, başkalarının bana karşı tavırları için değil, benim insanlara hangi duygu ile yaklaştığımı ifade etmek için dile getiriyorum.

"MUHALEFETE TAVSİYEM..."

Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız."

Topbaş: Adam yerine konulmamak affedilmez VİDEO

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