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Kadirov: Batı Rusya'nın yıkılması için her şeyi yaptı

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, dün Russia Today (RT)'e verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.

20.04.2017 - 10:21
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Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Batı gizli servislerinin Rusya’yı yıkmak için özel kişiler yetiştirdiğini belirtti.

Russia Today (RT) televizyonuna özel demeç veren Kadirov, "Tüm bu yıllar boyunca Batı ve Avrupa gizli servisleri, bağımsız Rusya devletini yıkmak için mümkün olan her şey yaptı." dedi.

"SAVAŞÇILAR 50'DEN FAZLA ÜLKEYİ TEMSİL EDİYORDU"

Batı istihbaratların Rusya'da gerilim odağı olarak Çeçenistan'ı seçtiğini belirten Kadirov, "Son 10 yıldır burada şiddetli çatışmalar yaşandı. Söz konusu sadece belli bir suç çeteleri değil, Batı gizli servisler tarafından güçlü eğitim alan Avrupalı savaşçılar da. Bu savaşçılar 50'den fazla ülkeyi temsil ediyordu." diye açıkladı.

"RUSYA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUNU KANITLADI"

Çeçen lider, "Rusya dayandı ve güçlü bir ülke olduğunu, kimsenin devletiyle, halkıyla şaka yapamayacağını kanıtladı." diye kaydetti.

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