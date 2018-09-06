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Kadrolu öğretmenlere 23 il için atama isteği

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 ile süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

AA | 06.09.2018 - 14:01..
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Kadrolu öğretmenlere 23 il için atama isteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenlerin, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 il için süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceği belirtildi.

Ancak soruşturma ve benzeri nedenlerle görev yeri il dışına değiştirilen öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunamayacak.

Kadrolu öğretmenlere 23 il için atama isteği

DİLEKÇE VERMELERİ GEREKİYOR

Bu kapsamda yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atanmak istedikleri ili belirten dilekçelerini görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine vermeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunan öğretmenlerin atamaları, atanmak istedikleri ilde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve norm kadro dikkate alınarak yapılacak.

İhtiyaç olması halinde atama yapılacak iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.

Kadrolu öğretmenlere 23 il için atama isteği

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