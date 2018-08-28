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Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Bilecik'te istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıklara sıkışan 5 yaşındaki kız sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İHA | 28.08.2018 - 17:40..
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul bahçesinde oynarken kafası demir parmaklıklara sıkışan minik kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

PARMAKLIKLARA SIKIŞTI

İlçeye bağlı Tekke Mahalle'de gerçekleşen olayda 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde oynayan 5 yaşındaki minik kızın kafası oyun oynarken istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıklara sıkıştı.

Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı İZLE

KISA SÜREDE KURTULDU

Çevrede bulunan vatandaşlar minik kızı sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede minik kızı sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan minik kız, olayın ardından arkadaşları ile oynamaya devam etti.

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