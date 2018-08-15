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Kafasına inşaat demiri giren çocuğun son durumu

Zonguldak'ta yüksekten düşmesi sonucu başına inşaat demiri saplanan ve 4,5 saat süren ameliyata alınan 7 yaşındaki Semail Fırat B.'nin sağlık durumu iyi.

AA | 15.08.2018 - 15:36..
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Zonguldak İnağzı Mahallesi'nde kot farkı bulunan evinin önündeki yolda bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten üzerine düştüğü inşaat demiri ağzından girip başının arka kısmından çıkan Semail Fırat B. (7), kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

AFAD'IN GİRDİĞİ AMELİYAT 4,5 SAAT SÜRDÜ

Çocuğun ağzından girip başının arka kısmından çıkan inşaat demiri, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki 4,5 saatlik ameliyat sırasında AFAD ekiplerinin de desteğiyle çıkarıldı.

Ameliyatın ardından çocuk yoğun bakım servisine alınan Semail Fırat B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kafasına inşaat demiri giren çocuğun son durumu

"ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gerçekleşen talihsiz olayın ardından hastanın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden kendilerine sevk edildiğini söyledi.

Yaralı çocuğun sevkinin ardından gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını anlatan Bakkal, "Hastanemize intikal eden hastanın ilk önce hava yolu güvenliği sağlandı. Daha sonra AFAD ekipleri tarafından metal çubuğun kafatasından çıkan kısmı kesilerek çıkarıldı. Sırasıyla beyin cerrahisi, kulak-burun-boğaz ile plastik cerrahi ekipleri, kendi branşlarında ameliyatı tamamladılar. Çocuğun, dün akşam saat 23.00 civarında ameliyatı tamamlanmış oldu. Hastamızın tedavisi, çocuk yoğun bakım ünitemizde devam ediyor." diye konuştu.

Bakkal, çocukta ilerleyen dönemde kalıcı bir hasar olup olmadığına bakılacağını belirterek, AFAD ve hastane personeline teşekkür etti.

Kafasına inşaat demiri giren çocuğun son durumu

NELER YAŞANMIŞTI?

İnağzı Mahallesi'nde dün kot farkı bulunan evinin önündeki yolda bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten üzerine düştüğü inşaat demiri ağzından girip başının arka kısmından çıkan Semail Fırat B, AFAD ekiplerinin demirin bir kısmını kesmesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kafasına inşaat demiri giren çocuğun son durumu

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