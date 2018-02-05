Kafasına kaz düşen avcı hastanelik oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maryland eyaletinde yer alan Easton şehrinde yaşayan bir adam, sık sık yaptığı gibi avlanmak için doğaya çıktı.

KAFASINA KAZ DÜŞTÜ

Silahıyla kaz avlayan adam ne vurmuştu bilinmez ama onun kafasına gökten düşen bir cisim vurdu. O cisim onun aradığı kazlardan biriydi. Ancak onu da başkası vurmuştu.





HASTANELİK OLDU

Kafasına ölü kaz düşen Robert Meilhammer adlı adam, bayılarak yere düştü. Yanında arkadaşları olduğu için şanslı olan adam, hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda yaralanmalar olan adamın doktorları hayati telikesi olmadığını açıkladı.