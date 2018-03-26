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Kafasına mermer düşen futbolcu, hayatını kaybetti

Trabzon’da kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahsın eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.

İHA | 26.03.2018 - 14:08..
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Trabzon'da Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde yürüyen Yaşar Yıldırım'ın başına, bir binanın balkonundan düşen mermer parçası isabet etti.

Olayın neticesinde ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kafasına mermer düşen futbolcu, hayatını kaybetti

PROFESYONEL FUTBOLCUYDU

Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım’ın Trabzon’daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor’un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor’da profesyonel kalecilik yaptığı öğrenildi.

Kafasına mermer düşen futbolcu, hayatını kaybetti

TRABZONSPOR'DA ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım’ın ayrıca Giresunspor ve Adanaspor’da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kafasına mermer düşen futbolcu, hayatını kaybetti

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