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Kafatası kemiği karın boşluğunda muhafaza edildi

Adana'da erkek arkadaşının arabayla çarpması sonucu beyninde şişme meydana gelen üniversite öğrencisi Ece Çelik'in kafatası kemiği karın boşluğunda saklandıktan sonra yerine nakledildi.

AA | 26.02.2018 - 18:18..
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Kafatası kemiği karın boşluğunda muhafaza edildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla Ece Çelik'in kazanın ardından beyindeki şişme nedeniyle çıkarılan kafatası kemiği, 7 ay süreyle saklandığı karın boşluğundan çıkartılıp yerine nakledildi.

ÖNCE KANAMA DURDURULDU

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kerem Mazhar Özsoy, yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu, beyin kanaması geçirmesi nedeniyle önce kanamayı durdurduklarını ifade etti.

YAĞ DOKUSUNDA KEMİĞİ SAKLADIK

Özsoy, daha sonra beyindeki şişme nedeniyle kafatası kemiğini çıkartmak zorunda kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Karın bölgesinde yağ dokusunun içinde kemiği sakladık. Beyindeki şişlik geçinceye kadar kafatası kemiğini orada muhafaza ettik. Daha sonra hasta kendine gelince kafatası kemiği yerine nakledildi. Bu tedaviden sonraki dönemde hem kendisinin çabasıyla hem fizik tedavi ve beyin cerrahi bölümlerinin desteğiyle ciddi bir şekilde sağlığına kavuştu. Şu anda yürüyüp, çevresindekilerle konuşabiliyor. Bunlar bizim için önemli gelişmeler. Buradaki en büyük başarı kendisine ait. Azmiyle bunu başardı. Bizim beklediğimizden daha kısa bir sürede iyileşti."

ERKEK ARKADAŞI KASITLI OLARAK ÇARPMIŞTI

Adana'da 31 Temmuz 2017'de merkez Çukurova ilçesinde, erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarptığı öne sürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik ağır yaralanmış, olay sonrası gözaltına alınan zanlı İbrahim Deveci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı, Başsavcılığın itirazı sonrasında yeniden tutuklanmıştı.

Ece Çelik'in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenilmişti.



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