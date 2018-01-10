taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.448
USD
3,7949
EURO
4,5538
ALTIN
161,38
PETR
69,2000

Kafe tuvaletinde gizli kamera bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iş yerinin tuvaletine kamera yerleştirdiği tespit edilen işletmeci tutuklandı.

DHA | 10.01.2018 - 17:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

r

Sakarya'nın Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada tuvalete giren bir müşteri, içeriye yerleştirilen kamerayı fark edince durumu polise haber verdi.

Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kafeye gelerek tuvalete kamera yerleştirildiğini tespit etti. Polis cihazı el koyarken, işletme sahibini İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. tutuklandı.

İŞLETME KAPATILDI

Kafeterya ise polisin rapor tutmasın sonrasında Serdivan Belediyesi Encümeni kararıyla kapatıldı.

İlginizi Çekebilir
Mardin'de tarlaya ekilen buğdaylar çürümeye başladı
Mardin Kızıltepe'de kuraklığın getirdiği sorunlar en çok çiftçileri etkiliyor.
Siirt'te PKK'nın 8 sığınağı imha edildi
Siirt'te, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı 8 sığınak, tespit edildikten sonra içerisindeki mühimmatlar alınarak imha edildi.
Bodrum'da deniz temizliğinde küvet çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü koyda yapılan deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan küvet ve yaklaşık 1 ton çöp, görenleri şaşkına çevirdi.
Ordu'da bir kadının rahminden 4 kiloluk kitle çıktı
Ordu'da gaz şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Hatice Korkmaz'ın rahminden cerrahi operasyonla 4 kiloluk kitle çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

192
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

160
AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

284
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

162
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

246
Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

74
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM