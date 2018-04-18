Kahve zincirinden 8 bin şubesine ırkçılığa karşı eğitim

Geçtiğimiz pazar günü ABD'nin Philadelphia kentinde iki siyahi genç, oturdukları Starbucks mağazasından mağaza yönetimince çağırılan polislerin zoruyla dışarı atılmıştı.
PROTESTO EDİLDİ
Olay anı çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyayada yayınlanmış ve tepkiler çığ gibi büyümüştü.
8 BİN ŞUBE YARIM GÜN KEPENK KAPATACAK
Starbucks CEO'sunun özür açıklaması da işe yaramamış olsa gerek Starbucks üzerindeki ırkçı algısını kırmak üzere harekete geçti. Starbucks, ABD genelindeki 8 binden fazla mağazasının 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra ırkçılık ön yargısı eğitimi için kapalı olacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu eğitimin şirketin 175 binden fazla çalışanını kapsayacağı bilgisine yer verildi.