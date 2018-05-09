Kafeinin bilinmeyen 9 faydası

Kafein; birçok bitkide bulunan 'metilksantin' bileşenine verilen bir isim olarak biliniyor. Sinir sistemine etki eden kafein, kişinin uyanık kalmasını sağlar.

KAHVENİN YARARLARI SIRALANDI

Beyni de doğrudan etkileyen kafein ile ilgili bilgi veren uzmanlar, günde 350-400mg kahve tüketmenin bir zararı olmadığını belirtti.

The John Hopkins University School of Medicine'da yapılan bir araştırma; düzenli ve belirli oranlarda tüketilen kahvenin nelere yararlı olduğunu ortaya çıkarttı.

1- AYIK KALMANIZI SAĞLAR

Beynimiz uykuya dalmadan önce adenozin adı verilen bir bileşen üretir. Bu üretilen molekül de kolay uykuya dalmaya yardımcı olur. Ancak kafein bu bileşenin üretilmesini engeller ve böylece uykuyu açar.

2- DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLENMESİNİ SAĞLAR

Özellikle de sporcuların başarısını arttırdığı düşünülen kafein, daha çok sporcular tarafından tüketiliyor. Bunun nedeni ise adenozinin az üretilmesi olarak açıklanıyor.

3- YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLUR

"Kafein termojeniktir." diyen uzman Rick Hay, vücudun bir ısı ürettiğini ve kalorilerin ise enerjiye dönüşerek yağ yakımını kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

4- KARACİĞER KANSERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Southampton Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, tüketilen kahvenin karaciğer kanserini büyük ölçüde yendiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar; bir fincan veya bir bardak kahve içmenin karaciğer kanserini yüzde 20 oranında azaltacağını, iki fincan veya iki bardak içilen kahvenin ise yüzde 35 oranında kanseri engelleyeceğini açıkladı. Ayrıca uzmanlar günde içilen 5 bardak kahvenin ise kanser riskini tamamen ortadan kaldırdığından bahsetti.

5- HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmada kafeinin hafızayı güçlendirdiği sonucuna varıldı.

6- PARKİNSON HASTALIĞI RİSKİNİ ENGELLER

Parkinson Hastalığı'na karşı tam bir ilaç olarak da görülen kafein, bu hastalıkla ilgili birçok da araştırmaya konu oldu. Kafein tüketmeyenler kafein tüketenlere göre yüzde 35 oranında bu hastalığa daha fazla yakalandığı belirlendi.

7- KALBE BİRE BİR

Daha önce yapılan araştırmalar kafeinin kalp ritmini bozduğu belirtiliyordu. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar bunun tam tersini kanıtlar nitelikte.

330 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada; kahve içmeyenlerin kalp ritim düzensizliğinin yüzde 6 ile 13 arasında arttığı belirlendi. Kafein tüketen, ancak kalp krizi geçiren kişilerin (günde ortalama 353 mg, ya da 3 fincandan biraz daha fazla kahve), aslında normal kalp atım hızı ve daha az düzensiz kalp atışı sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

8- DAHA İYİ HİSSETMENİZİ SAĞLAR

Kafein sadece ayık kalmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda ruhen kendinizi iyi hissetmenize de yardımcı olur.

9- DEPRESYONU VE İNTİHAR EĞİLİMİNİ ENGELLER

Harvard School of Public Health (HSPH)'te yapılan araştırmada kafeinin antidepresan görevi görüdüğü belirlendi. Bunun yanı sıra serotonin, dopamin ve noradrenalin dahil olmak üzere beyinde belirli nörotransmiterlerin üretimini artırır.