Erzurum’da bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi tarihe ışık tutuyor. Osmanlı Devleti tarafından 1800’lü yılların başında doğu sınırını korumak amacıyla inşa edilen tabya, Osmanlı-Rus Harbi’nin en şiddetli çatışmalarına şahitlik etti.

ZİYARETE AÇILDI

Rusların gece baskınında 500 asker şehit oldu. Rus birlikleri ise 4 bin kayıp verdi. O geceden sonra Kanlı Tabya olarak anılmaya başlanan tabya, 1 ay önce müzeye çevrildi ve ziyaretçilere açıldı.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde geçmişe yolculuk VİDEO

Müze Müdürü Necmettin Alp, "Yakın tarihimizin son 150 yıllık bölümünde yaşanmışlıkları, savaşları, acıları ve yakın tarihimizi anlatmak için interaktif özellikli kurulmuş bir müze" dedi