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Kağırhane'de markete bombalı saldırı

Alışveriş yapıldığı sırada markete molotof kokteyli atan yüzleri maskeli 5 kişi, daha sonra bir otomobilin altına ses bombası attı.

13.02.2017 - 22:53
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Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde akşam saat 20.00 sıralarında yüzleri maskeli 5 kişi, vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete gelerek molotof kokteyli attı.

Atılan molotof kokteyleriyle marketin içi kısmen yandı. Dumanlar nedeniyle market içinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Market çalışanlarının yardımıyla vatandaşlar yangın merdiveninden tahliye edildi. Tahliye sırasında 1 müşterinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kağırhane'de markete bombalı saldırı

Yüzleri maskeli 5 şüpheli, kaçtıkları sırada cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin altına da ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri market içerinde gerekli kontrolleri yaparak, duman tahliye çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından olay yerini polis ekiplerine teslim etti. Cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Kağırhane'de markete bombalı saldırı VİDEO

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