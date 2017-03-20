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Kağıthane Deresi'nde ceset bulundu

Suda hareketsiz duran bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte sudan çıkartıldı.

20.03.2017 - 08:49
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Kağıthane Kültür Merkezi karşısındaki Kağıthane Deresi'nde saat 15.30 sırlarında dere içerisinde suda hareketsiz yatan birisini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sudaki kişiye ulaşamayıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dereye indi.

Kağıthane Deresi'nde ceset bulundu

VATANDAŞLARIN CESET MERAKI

Bu arada çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile cesedi görüntülemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise sudaki cesedi görebilmek için demir korkuluklardan sarktı.

1 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Hayatını kaybettiği belirlenen kişi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu itfaiye aracındaki vinç yardımı ile sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan kişinin üzerinde Mehmet Bektaş adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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