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Kağıthane yatırımcıların gözdesi oldu

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlanan Kağıthane'ye yatırımcıların ilgisi sürüyor.

30.01.2017 - 14:13
  1. Haberler
  2. Emlak
Kağıthane yatırımcıların gözdesi oldu

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla adından söz ettiren Kağıthane; konum, ulaşım ve ticaret merkezlerine yakınlığıyla ilgi çekiyor.

Kağıthane yatırımcıların gözdesi oldu

Yabancı şirketlerin, bankaların, kurumsal birçok firmanın genel müdürlüğünün ya da şubesinin bulunduğu Maslak-Büyükdere-Levent üçlüsüne çok yakın bir mesafede bulunan ilçe, megakent İstanbul’un ticaret alanındaki can damarları Eminönü, Karaköy, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy hattına da ulaşım bakımından hakim bir noktada yer alıyor. Kağıthane bu avantajları sayesinde Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarının tercih ettiği ilçe haline gelmeyi başardı.

İSTANBUL'uN GÖZDE MERKEZLERİNE YAKIN

Ulaşım alanında önemli bir merkezde bulunan Kağıthane, İstanbul’un gözde ilçelerine çok yakın bir mesafede bulunuyor. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli ile Taksim ve Beşiktaş’a artık beş dakikada ulaşılabiliyor.

Kağıthane yatırımcıların gözdesi oldu

MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METROSU 2017'DE TAMAMLANACAK

Kağıthane’ye metrobüsle de ulaşmak mümkün. 6 mahallesinden metro hattı geçen ilçede ayrıca Kağıthane Merkez-Nurtepe-Çağlayan’dan geçecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu inşa çalışmaları 2017’de tamamlanacak.

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kağıthane’den başlıyor ve Ümraniye’ye kadar uzanıyor. 3. Havalimanı’nın ve ‘Boğaz’ın 3. İncisi’ olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün şehre ilk giriş noktası Hasdal üzerinden Kağıthane oldu.

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