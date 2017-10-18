Kağıthane'de 3 araç kundaklandı

Kağıthane'de altına yanar halde piknik tüpü konulan cip ile aynı sokaktaki iki otomobil zarar gördü.

PİKNİK TÜPÜ KULLANDILAR

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Bahtiyar Sokağı'na motosikletle gelen maskeli 2 kişi, yaktıkları piknik tüpünü park halindeki bir cipin altına bırakıp kaçtı.

Yoldan geçen bir vatandaşın alev alan cipin altından çekip yola attığı piknik tüpü, yuvarlanarak yaklaşık 40 metre aşağıda park halindeki iki otomobili de tutuşturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cip ve iki otomobilde hasara neden oldu.

Polis ekipleri, piknik tüpünü bırakan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.