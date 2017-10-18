taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.991
USD
3,6652
EURO
4,3146
ALTIN
151,50
PETR
58,0700

Kağıthane'de 3 araç kundaklandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aynı sokakta bulunan 3 araç piknik tüpüyle kundaklandı.

18.10.2017 - 00:40
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kağıthane'de altına yanar halde piknik tüpü konulan cip ile aynı sokaktaki iki otomobil zarar gördü.

Kağıthane'de 3 araç kundaklandı

PİKNİK TÜPÜ KULLANDILAR

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Bahtiyar Sokağı'na motosikletle gelen maskeli 2 kişi, yaktıkları piknik tüpünü park halindeki bir cipin altına bırakıp kaçtı.

Yoldan geçen bir vatandaşın alev alan cipin altından çekip yola attığı piknik tüpü, yuvarlanarak yaklaşık 40 metre aşağıda park halindeki iki otomobili de tutuşturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cip ve iki otomobilde hasara neden oldu.

Polis ekipleri, piknik tüpünü bırakan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.
Zonguldak'ta kaza: 2 yaralı
Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde kamyonet ile otomibilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gömleği vidanjöre sıkışan adam hayatını kaybetti
Kınık'ta 20 gün önce gömleği vidanjörün mafsalına sıkışan ve ağır yaralanan 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Afgan çoban: 'Bana tecavüz ettiği için bıçakladım'
Kayseri'de yanında çoban olarak çalıştığı besiciyi 36 yerinden bıçaklayarak öldüren N.A. mahkemede serbest kalmak istediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

61
Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

33
Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

12
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

13
Kuzey Irak'a yardım uçuşları dışında yasak geldi

Kuzey Irak'a yardım uçuşları dışında yasak geldi

3
Kağıthane'de 3 araç kundaklandı

Kağıthane'de 3 araç kundaklandı

3
Türkerler

Türkerler

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM