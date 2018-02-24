Kağıthane'de 5 katlı bir binanın en üst katı yandı

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Yüksel İşleyen, 5 katlı bir binanın en üst katında oturuyordu. Yaşadığı evde yangın çıkması üzerine İşleyen eşini ve kızını alarak dışarı çıktı ve itfaiyeye haber verdi.

YANGIN 1 SATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Songül Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha doğru yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıya müdahale etti. Karşı binanın çatısına çıkan itfaiye erlerinin de müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.



