Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı. Cendere'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü.
ÇOK MİKTARDA KİMYASAL MADDE BULUNUYOR
Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.
Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kağıthane'de fabrika yangını VİDEO