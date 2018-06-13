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Kağıthane'de fabrika yangını

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.

DHA | 13.06.2018 - 15:25..
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Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı. Cendere'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü.

Kağıthane'de fabrika yangını

ÇOK MİKTARDA KİMYASAL MADDE BULUNUYOR

Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.

Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kağıthane'de fabrika yangını VİDEO

Kağıthane'de fabrika yangını

Kağıthane'de fabrika yangını

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