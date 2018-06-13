Kağıthane'de fabrika yangını

Dünyanın en büyük sanat etkinliği ve fuarı olarak addedilen Art Basel bugün büyük sanat koleksiyonerlerine ve sanatçılara kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük sanat fuarı Art Basel 28. kez açıldı

Tansu Çiller, "Akşener, 28 Şubat'ta devletin belgelerini ABD'ye sattı" ifadesini kullandığına yönelik iddiaları yalanlarken "Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın" dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş için Van'ı tercih eden İranlılar, çarşı ve otellerde doluluğu artırdı.

Moda artık sadece kıyafetlerle sınırlı kalmıyor. Saçlar da modaya uyum sağlayarak yaz saç renkleri oluşuyor.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

3 Bloomberg'in 24 Haziran anketi Seçimlere 10 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 seviyesini ilk turda aşıyor.

4 Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı Mardin'de seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı.

5 Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu Dünya’da ikinci en uzun iki tüplü tünel olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nden geçen bir adam, tünelden geçerken çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

6 Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.