İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sabah saatlerinde mahalle sakinleri yangın paniğiyle uyandı. Bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü ancak yapı kullanılmaz hale geldi.

GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

Patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında bir kadının yanan binayı cep telefonu kamerası ile görüntülemekle kalmayıp, sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Sokak içerisinde yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesi ile sona erdi.

Kağıthane'de gecekondu yandı VİDEO



