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Kağıthane'de iki taraftar grubunun döner bıçaklı kavgası

Süper Amatör Ligi 2. grupta oynayan Kuştepespor ve Ayazağaspor taraftarlarının döner bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı.

06.11.2017 - 09:45
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İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ndeki Nurtepe Stadı'nda, Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında dün saat 14.30'da oynanan maç sırasında olaylar çıktı.

Alınan bilgiye göre, maç oynanırken saat 15.00 sıralarında otobüslerle gelen bir grup taraftar, stat çevresinde meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Maç izleyen bir grubun dışarı çıkmasıyla iki takımın taraftarları birbirine girdi.

Kağıthane'de iki taraftar grubunun döner bıçaklı kavgası VİDEO

POLİS BİBER GAZI VE PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİ

Döner bıçakları, sopa, taş ve şişelerin kullanıldığı iki takımın taraftarı arasındaki kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Taraftarlara TOMA ile tazyikli su sıkan polis, olayların yatışmaması üzerine plastik mermi sıkarak ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Dağıtılan gruplar stat çevresinden uzaklaştırıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

3 kişinin kesici aletlerle yaralandığı öğrenilen olaylar sırasında atılan taş, sopa ve şişelerden stadın çevresindeki bazı araçlar da zarar gördü. Olaylar nedeniyle bir süre ara verilen maç 0-0 sona erdi.

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