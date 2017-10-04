Kağıthane'de intihar girişimi

İstanbul Kağıthane'de saat 05.00 sıralarında, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın intihar etmek için Örnektepe Köprüsü'nün korkuluklarına çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

ARKADAŞI DA KORKULUKLARA ÇIKTI

Polis bir süre ikna etmek için kadınla konuştu. Bu sırada kadının bir arkadaşı da korkuluklara çıktı. Kadını belinden tutarak atlamasına engel oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Topkapı istikametine yol kesilerek trafik durduruldu.

Merdiven ile yukarı çıkan itfaiye ekipleri kadını ve arkadaşını aşağı indirdi. Polis tarafından kelepçe takılan kadın ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurtarma çalışmaları sırasın da kesilen yol sebebiyle oluşan trafik de bir süre normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.





