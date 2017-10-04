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Kağıthane'de intihar girişimi

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde, köprünün korkuluklarına çıkan kadını intihardan vazgeçirmek için arkadaşı da korkuluklara çıktı.

04.10.2017 - 08:49
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İstanbul Kağıthane'de saat 05.00 sıralarında, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın intihar etmek için Örnektepe Köprüsü'nün korkuluklarına çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kağıthane'de intihar girişimi

ARKADAŞI DA KORKULUKLARA ÇIKTI

Polis bir süre ikna etmek için kadınla konuştu. Bu sırada kadının bir arkadaşı da korkuluklara çıktı. Kadını belinden tutarak atlamasına engel oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Topkapı istikametine yol kesilerek trafik durduruldu.

Merdiven ile yukarı çıkan itfaiye ekipleri kadını ve arkadaşını aşağı indirdi. Polis tarafından kelepçe takılan kadın ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kağıthane'de intihar girişimi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurtarma çalışmaları sırasın da kesilen yol sebebiyle  oluşan trafik de bir süre normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kağıthane'de intihar girişimi

Kağıthane'de intihar girişimi

Kağıthane'de intihar girişimi

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