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Kağıthane'de iş merkezinde yangın

Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı.

DHA | 01.03.2018 - 17:18..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Çağlayan mahallesi Park sokak üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında çıktı. Girişteki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı.

Kağıthane'de iş merkezinde yangın

Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı. Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etmeye çalıştı.

Kağıthane'de iş merkezinde yangın

Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de iş merkezinde yangın VİDEO

Kağıthane'de iş merkezinde yangın


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