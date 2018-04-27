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Kağıthane'de Özel Harekat ve helikopter destekli uygulama

Kağıthane'de yapılan narkotik uygulamasında helikopter desteği verildi. Uygulamada kıraathaneler, iş yerleri ve parklar didik didik arandı.

İHA | 27.04.2018 - 22:05..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimler akşam saatlerinde, Kağıthane Sokullu Caddesinde uygulama yaptı.

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Helikopter ve çok sayıda sivil polis katıldı.

Konvoy halinde caddeye gelen ekipler caddeyi her taraftan kapatarak arama yaptı.

Kağıthane'de Özel Harekat ve helikopter destekli uygulama


DİDİK DİDİK ARAMA YAPTI

Sokullu Caddesinde kuş uçurtmayan ekipler kıraathaneler, işyerleri, kafeler ve parkları didik didik aradı. Kıraathanelerde bulunanların üzeri tek tek arandı. İşyerlerine de giren ekipler didik didik arama yaptı. Hassas burunlu K9 köpeği de aramalara katıldı. Seyyar satıcıların tezgahları da didik didik arandı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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