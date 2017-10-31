Kağıthane'de servis şoförüne silahlı saldırı

İstanbul'un Kağıthane İlçesinde, lise öğrencilerini okula bıraktıktan sonra Girne Caddesi'nde seyreden Kıyasettin Tacer'in (41) kullandığı minibüse, plakası alınamayan bir cipten ateş açıldı. Silahlı saldırıda Tacer ağır yaralanırken, cip olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tacer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARAÇTAKİ HOSTES YARA ALMADI

Silahlı saldırı sırasında Tacer'in kullandığı cipte bulunan kadın hostesin olaydan yara almadan kurtulduğu, seken kurşunlardan bazılarının yol kenarında park halindeki minibüse de isabet ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.