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Kağıthane'de silahlı saldırı

Yüzü maskeli bir kişi, sokak üzerinde yürüyen H.D'ye silahla 4 kez ateş etti.

DHA | 11.11.2018 - 07:54..
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Telsizler Mahallesi'nde yüzü maskeli bir kişi, koşarak Boncuk Sokak üzerine geldi. Burada H.D. isimli bir kişiye silahla 4 kez ateş etti. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşarak aşağı sokakta bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kağıthane'de silahlı saldırı

AYAĞINDAN VE BACAĞINDAN VURULDU

Olayı gören Mahalle sakini, "Bir şahıs yürüyerek sokağa geldi. Ardından maskeli biri daha geldi ve arkasından 4, 5 kez ateş etti. Sonra tekrar sokaktan aşağı doğru taksiye binip kaçtı. İki kişide bu mahallede oturmuyordu. Yaralının ayağına ve iki bacağına kurşun isabet etmişti" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de silahlı saldırı

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