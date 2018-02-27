Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

GECE BEKÇİLERİ DESTEK VERDİ

Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane’de önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görülürken, eş zamanlı düzenlenen operasyona gece bekçilerinin de destek verdiği görüldü.

40 KİŞİYE GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı.

POLİSLER PİTBULLA KARŞILAŞTI

Öte yandan operasyon esnasında sokak üzerinde bulunan bir büfeden şüphelenen polis ekipleri iş yerinin kepenklerini açtırdı. İçeride yapılan aramada ‘pitbull’ cinsi köpek bulundu. Sahibi tarafından dışarı çıkartılan köpek demir parmaklıklara bağlandı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.