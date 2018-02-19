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Kağıthane’de yaşlı adam eşini bıçakla öldürdü

Şizofreni başlangıcı olduğu iddia edilen şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 19.02.2018 - 22:44..
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Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokak’ta bir binanın birinci katında meydana gelen olayda, Ömer K. (66) ve Fadime K (65) yaklaşık 1 sene önce daireye taşındı.

SÜREKLİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

Taşındıktan sonra şizofreni başlangıcı teşhisi konulan Ömer K., son 1 haftada eşiyle sürekli tartıştı. Yine bugün çıkan tartışmada Ömer K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadın aldığı 7 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, yeğenini arayan Ömer K. ardından kayıplara karıştı.

Binadaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, daireye girdiklerinde yaşlı kadını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Kadının öldürüldüğünü duyarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirirdi.

Kağıthane’de yaşlı adam eşini bıçakla öldürdü

KATİL ZANLISI FERİKÖY'DE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Ömer K. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayeti işlediği bıçakla birlikte Şişli Feriköy’de yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumana kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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