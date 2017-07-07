Kağıthane'de yeni projeler yükseliyor

Kağıthane'de son zamanlarda birçok ofis ve lüks rezidans projeleri hayata geçiyor. Merkezi iş alanlara yakınlığı ile Kağıthane, bu nedenle ön plana çıkıyor.

DAHA ÖNCE MESİRE YERİ OLARAK KULLANILMIŞTI

Daha önce mesire yeri olarak kullanılan Kağıthane, bir süre sonra sanayi yeri olarak kullanıldı. Şimdilerde ise bölgede ofis ve rezidans projeleri yükseliyor.

ULAŞIM İMKANLARI ÇEŞİTLENDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Şeyma Şehirli, “İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan trafik problemi için alternatif projeler hayata geçirilmiş ve Kağıthane de bu projelere tüneller vasıtasıyla ev sahipliği yapmıştır. Tünel güzergahı ile Kağıthane, Seyrantepe ve Hamidiye Mahalleleri’nden Taksim’e ulaşım süresi 5 dakikada mümkün. Kağıthane’deki projeler orta sınıfa hitap etmekte iken, bölgeye yapılan Seyrantepe metrosunun ve tünel inşaatının etkisiyle Kağıthane’deki nitelikli konutların sayısı artış gösterdi. Maslak’a yakınlığıyla bilinen Kağıthane bölgesinde ulaşım imkânlarının çeşitlenmesi ile birlikte bölge orta-üst sınıf tarafından rağbet görmeye başladı'' dedi.