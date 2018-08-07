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Kağıthane'deki 2B arazileri imara açıldı

Kağıthane'de bulunan 2B olarak bilinen orman özelliğini yitirmiş araziler imara sunuldu.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 17:44..
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Kağıthane'de toplam 10.4 hektarlık 2B arazi imara açıldı. 2B olarak bilinen orman özelliğini yitirmiş araziler parsellerine inşaat yapılmasını engelleyen plan notu için İBB kritik bir karar aldı.

İPTAL OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Kağıthane Belediye Meclisi'nde oyçokluğu ile “Kağıthane 1. Etap Uygulama İmar Planı”nda yer alan 2B alanları yapılaşmaya konu edilemez ve bu alanlarda uygulama yapılamaz” şeklindeki madde iptal edildi. İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda 2B alanlarına ilişkin maddenin iptali oy çokluğu ile kabul edildi.

Sözcü Gazetesi'nde Özlem Güvemli'nin haberine göre, plan değişikliğine gerekçe olarak “planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi” olduğu belirtildi. İBB Planlama Müdürlüğü, 2B alanlarıyla ilgili teklif hakkında değerlendirme yaptı. 2B alanlarının 3 ayrı bölgede toplam 10.4 hektarlık alanı kapsayan plan toplu konut alanı, orta yoğunluklu konut alanı, kısmen yeşil ve açık alan kısmen de yol fonksiyonlarında kalıyor.

Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklik teklifine konu olan 2B alanlarının büyük çoğunluğunu etkileyen ‘İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Bakırköy-Güngören-Zeytinburnu-Şişli-Kağıthane İmar Planı’ndaki karayolu tüneli ve koruma kuşakları ile ilgili olarak Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan herhangi bir karar gelmedi.

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