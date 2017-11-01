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Kağıthane'deki cinayetin şüphelisi kardeşler yakalandı

Servis şoförünün silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelileri 2 kardeşten biri Isoparta'da diğeri Sultangazi'de yakalandı.

01.11.2017 - 03:00
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Kağıthane'de dün servis şoförü Kıyasettin Tacer'e (41) başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işlediği söylenilen kişinin Antalya'ya kaçmaya çalıştığını tespit edince harekete geçti.

Kağıthane'deki cinayetin şüphelisi kardeşler yakalandı

AĞABEY ISPARTA'DA, KARDEŞİ SULTANGAZİ'DE YAKALANDI

Isparta Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri cinayet şüphelisi Ferit A.'nın içinde bulunduğu otobüsü Isparta'da durdurdu.

Gözaltına alınan şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildiği, ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi beklendiği öğrenildi. Öte yandan olay sırasında kullanılan cipi sürdüğü iddia edilen kardeşi Ercan A.'da Sultangazi'de yakalandı.

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Kıyasettin Tacer'in ölümüyle sonuçlanan olaylara ise iki aile arasında 2007 yılına dayanan husumetin neden olduğu iddia edildi.

Kağıthane'deki cinayetin şüphelisi kardeşler yakalandı

(Kardeşlerden Ercan A.)

Kağıthane'deki cinayetin şüphelisi kardeşler yakalandı

(Öldürülen servis şoförü Kıyasettin Tacer)

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