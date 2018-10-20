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Kahin Tepe'de Karadeniz'in ilk taş atölyesine rastlandı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Kahin Tepe kazısında bulunan taş işliğin, Karadeniz'in ilk taş atölyesi olduğu düşünülüyor.

AA | 20.10.2018 - 13:20..
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Kastamonu'nun Araç ilçesi Kahin Tepe mevkisinde bu yıl başlayan kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 25 öğrencinin yanı sıra 6 arkeolog ve bir mimarın katıldığı kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Nurperi Ayengin, çalışmalarını Başköy yakınlarındaki baraj kurtarma kazısı olarak yürüttüklerini söyledi.

Kahin Tepe'de Karadeniz'in ilk taş atölyesine rastlandı

SAVUNMAYI GÜÇLENDİREN YAPI

Kahin Tepe'nin konum olarak stratejik bir yerde bulunduğunu anlatan Nurperi Ayengin, "Bölgedeki yerleşim yeri ovaya hakim bir alana konuşlanmış. Önünden Araç Çayı geçiyor. Kahin Tepe'nin önünden geçen su kaynağı bölgenin besin ekonomisine katkı sağlarken savunmayı da güçlendiren bir yapıya sahip" dedi.

BÖLGENİN TİCARET MERKEZİ

Bölgede ticaretin geliştiğini düşündüklerini kaydeden Ayengin, "Bu taş işlik alanında o kadar çok üretilmiş alet var ki bu ürünlerin sadece burada kullanılmış olması mümkün değil. Burada üretilip başka yerlere satıldığını ve buranın bir ticaret merkezi olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kahin Tepe'de Karadeniz'in ilk taş atölyesine rastlandı


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