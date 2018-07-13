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Kahire'deki patlama sonrası hava trafiği açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında çıkan yangının kontrol altına alındı.

AA | 13.07.2018 - 04:25..
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Mısır Devlet televizyonunun haberine göre, sivil savunma güçleri, havalimanı yakınlarında özel bir şirkete ait yakıt deposunda çıkan yangını kontrol altına aldı.

Kahire'deki patlama sonrası hava trafiği açıldı

HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Sivil Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Basim Abdulkerim, havalimanında patlama meydana gelmediğini, patlama ve yangının havalimanına uzak bir bölgede yaşandığını kaydetti.

Havacılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da havalimanındaki hava trafiğinin normal seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

Havacılık ve Havalimanları Holding Başkanı Muhammed Said Mahrus ise güvenlik gerekçesiyle bazı seferlerin askıya alınmasına karar verildiğini, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

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