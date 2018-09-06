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Kahkaha dolu bir hikaye: 4 Enişte 1 Cenaze

Bu kitabı bitirdiğinizde sizin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Özel İçerik | 06.09.2018 - 01:54..
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4 enişte 1 cenaze

Eğlencesi bol bu kitap, sizi beyaz yakalılardan toplumun hatırı sayılır ölçüde kalabalık bir kısmını oluşturan enişteler mefhumuna uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Her sayfada kendinizden, çevrenizden, en çok da çok kıymetli eniştelerden bir şeyler bulacaksınız…

4 ENİŞTE 1 CENAZE

Yartu Tanak ile tanışın. O, macerası doğduğu yere değil aile büyüklerinin kütüğüne dayanan bir Ajans İnsanı; özel tasarım kahveden başkasını tüketmez, araya İngilizce kelimelere serpiştirerek konuşur, Türk dizisi değil sadece Netflix izler… 26 yaşında. Şimdi hayat ona sürprizler hazırlıyordu. Eniştesigiller yolda onlara doğru geliyordu…

4 Enişte 1 Cenaze’de Yıldız Savaşları’na taş çıkartan bir miras kavgasına tanık oluyoruz. Bu sefer başrolde ise prenses değil, Buhara Enişte var. Buhara Enişte, menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışmasını bir kenara bırakıp menemen yemeden uyanamayan alfa enişte; Buhara Dal.

Ajans insanı Yartu ve Buhara Enişte’nin kesişen yollarında yaşadıkları her bir macera sizi de içine çekecek…

4 Enişte 1 Cenaze - Duygu Yazıcıoğlu

4 Enişte 1 Cenaze

Duygu Yazıcıoğlu

Küsurat Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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