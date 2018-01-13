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Kahraman askerlerden gururlandıran video

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından büyük özveri ile görevini yürüten jandarma timlerinin hangi koşulda vatanı koruduğunu gösteren bir video yayınlandı.

İHA | 13.01.2018 - 13:20..
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Operasyona giden jandarma timlerini konu alan videoda kar, kış, dağ, bayır ve zorlu coğrafyada çetin kış şartlarına rağmen gösterilen özveri öne çıktı.

Hiçbir zorluğa aldırmadan, gözünü kırpmadan vatan için koşarak ölüme giden jandarma timlerinin operasyon bölgelerinden çekilen görüntülerle oluşturulan video izleyenleri gururlandırdı.

"SOĞUK YOK, İNANÇ VAR"

Çetin kış şartlarına rağmen üstün performansla görevini yerine getiren jandarma için çekilen videoda yapılan seslendirmede, “Burada kar yok, fedekarlık var. Burada fırtına yok, feregat var. Dağ tepe yok, vatan, millet var. Soğuk yok, inanç var. Zorluk yok, korkusuzluk var. Burada jandarma var. Jandarma varsa güven var.” denildi.

Kahraman askerlerden gururlandıran video

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