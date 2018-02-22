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Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Bursa’da kalbinin altından bıçak yarasıyla hastaneye gelen kişiyi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice ameliyathaneye gidene kadar sedyenin üzerinde kalp masajı yaparak hayatta tuttu.

İHA | 22.02.2018 - 10:57..
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Bursa’da salı günü kalbinin altından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan 32 yaşındaki kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kişi, ameliyathaneye alınması için harekete geçtiğinde ise kalbin durma noktasına geldi.

SEDYENİN ÜZERİNE ÇIKIP KALP MASAJI YAPMAYA DEVAM ETTİ

Ameliyathaneye götürülen kişinin bulunduğu sedyenin üzerine çıkan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, yolculuk esnasında kalp masajı yaparak kişiyi hayatta tutmaya çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı ViDEO

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

"SEDYEYE ÇIKTIĞIM ANI HATIRLAMIYORUM"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, hastanın hayati tehlikeyi atlattığını belirterek, “Hasta acil servise 10.20’de geldi. Bize geldiğinde genel durumu kötüydü. Hastanın kalbinin alt tarafında 2 adet bıçak yarası vardı. Hastada durum kötü olmasından dolayı ilk tedavisini yaptıktan sonra ilgili hekimlerimizi aradık. Hastamızı ameliyathaneye çıkartılması gerekiyordu. Sedyeye çıktığım anı hatırlamıyorum. Çünkü hastanın beynini ve vital organlarının sürmesini istiyorduk. Kalp masajını da en hızlı o şekilde olacağını düşünerek sedyeye çıktım. 3-4 dakikada ameliyathaneye vardık. Eğer çıkmamış olsaydım. Belki hastayı yine kaybetmezdik ama efektif olarak kalp masajını en uygun şeklini yapmış olduk.” dedi.

Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tarık Kuzhan ise başta Doktor Yenice olmak üzere, tüm ekibine çok teşekkür etti.

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

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