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Kahraman gazi Albay Kutman yeniden görev başında

Amanoslar'da terör örgütününn döşediği mayın nedeniyle bacaklarını kaybeden Albay Yakup Kutman, Özel Kuvvetler'e geri döndü.

Detay Haber | 28.09.2018 - 23:56..
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Kahraman gazi Albay Kutman yeniden görev başında

Yarbay olduğu dönemde Yakup Kutman, 11 Haziran 2016'da Hatay Amanos Dağları'nda timiyle teröristlerin peşindeyken, yanındaki askerlerin güvenliği için tek başına çıktığı ileri gözetlemede mayınlı tuzağa basarak iki bacağını kaybetmişti.

YENİ BORDO BERELİLERİ EĞİTİYOR

Tedavi sürecinin ardından "yuvam" dediği Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönen Albay Kutman, 24 ay sonra kavuştuğu birlikte, tecrübelerini yeni bordo berelilere aktarıyor.

Kahraman gazi Albay Kutman yeniden görev başında

NAZLI ÇELİK, ÖZEL KUVVETLER'DE

Star TV muhabiri Nazlı Çelik, çok az muhabirin görüntüleyebildiği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, kahraman Yakup albay ile buluştu.

Kahraman gazi Albay Kutman yeniden görev başında

Kahraman Albay gazi oldu görevi bırakmadı

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