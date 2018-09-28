Kahraman gazi Albay Kutman yeniden görev başında

Yarbay olduğu dönemde Yakup Kutman, 11 Haziran 2016'da Hatay Amanos Dağları'nda timiyle teröristlerin peşindeyken, yanındaki askerlerin güvenliği için tek başına çıktığı ileri gözetlemede mayınlı tuzağa basarak iki bacağını kaybetmişti.
YENİ BORDO BERELİLERİ EĞİTİYOR
Tedavi sürecinin ardından "yuvam" dediği Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönen Albay Kutman, 24 ay sonra kavuştuğu birlikte, tecrübelerini yeni bordo berelilere aktarıyor.
NAZLI ÇELİK, ÖZEL KUVVETLER'DE
Star TV muhabiri Nazlı Çelik, çok az muhabirin görüntüleyebildiği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, kahraman Yakup albay ile buluştu.