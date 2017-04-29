Kahraman Mehmetçik'e mehterli karşılama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tunceli/Aliboğazı'nda operasyonda 15'i ölü, 2'si yaralı olarak ele geçirilirken, 10 terörist de teslim oldu. Başarıyla sonuçlanan operasyondan dönen kahraman askerlerimiz, alkışlar arasında geldikleri birliklerinde mehterli karşılamayla selamlandı.

Ayrıca operasyonda 9 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 2 el bombası ve bu silahlara ait mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Silah arkadaşları Mehmetçik'i alkışlarla karşıladı VİDEO

Öte yandan; çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 14 yıldır bölgede faaliyet yürüten örgütün Ovacık sorumlusu olduğu bildirildi.