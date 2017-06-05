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Kahraman Ömer Halisdemir'e çirkin iftira

Orgeneral Hulusi Akar’ın eski Özel Kalem Müdürü darbe sanığı Osman Kılıç, Ömer Halisdemir'e 'Bylock kullanıcısı' iftirasında bulundu.

05.06.2017 - 14:28
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Kahraman Ömer Halisdemir'e çirkin iftira

Fetullahcıların iftiralarıyla propaganda yaptığı bir yer halini alan mahkemeler sürüyor. Bugün görülen dava; darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanmasıyla devam edildi.

Kahraman Ömer Halisdemir'e çirkin iftira

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski özel kalem müdürü Kurmay Albay Osman Kılıç savunma yaptı.

'EMİR KOMUTA ZİNCİRİ İÇİNDE'

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, Kılıç, darbeyi kimin yaptığı yönünde kendisine soru sorulacağını bildiğini belirterek, bunun 3 ayrı grup tarafından emir komuta zinciri içinde rütbeli ve rütbesiz TSK personelinin kullanıldığını iddia etti.

ÇİLEDEN ÇIKARAN İFTİRA!

Yaşamını yitiren Astsubay Ömer Halisdemir'e, bildiklerini anlatmasın diye Semih Terzi'yi vurma emri verildiğini iddia eden sanık Kılıç, "Çocukları örgütün okullarında okuyan ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen şehit Ömer Halisdemir'in görevi tamamladıktan sonra öldürülmesi emri verildiği yönünde iddialar var." yönündeki ifadeleri üzerine salondan tepkiler yükseldi.

'ÖLMÜŞ İNSANLARIN ARKASINDAN KONUŞMAYIN'

Müşteki avukatların duruma tepki gösterirken Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Ölmüş insanların arkasından bari konuşmayın. Kim dedi sana bunları, kim iddia etti?" şeklinde soru yöneltti. Sanık Kılıç ise Ömer Halisdemir'le birlikte görev yaptıklarını, sevdiği bir astsubay olduğunu belirterek, "Başkanım benim amacım maddi gerçeklerin ortaya çıkartılması. Bana bunları sorgum sırasında savcı söyledi. Savcı Halisdemir'i sordu. Ömer'i tanıyor musun? 'Bylock kullanıyor mu? Cemaatçi olabilir mi? diye sordu." iddiasında bulundu.

SUİKAST TİMİYLE İRTİBAT HALİNDEKİ KİŞİ KILIÇ'TI...

Kılıç savunmasında, Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada, Cumhurbaşkanına suikast davasında yargılanan eski Binbaşı Şükrü Seymen'e 'görev iptal' mesajını iletmesini söylediklerini iddia etti.

Darbe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli aradığı ve suikast girişimini organize etmekle suçlanan Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ile sık sık konuştuğu iddia edilen kişi de Kılıç'tı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR HAREKETLİLİK GÖRÜNCE ÜSTEN ÇIKMAK İSTEDİM'

Darbe gecesi Akıncı Üssü'ne tören görevi için gittiğini belirten Sanık Kılıç, "19.15 gibi kendi özel aracımla sivil kıyafetle Akıncı Üssü'ne giriş yaptım. Tören için geldiğimi söyledim ve beni 143. Filo önüne götürerek burada beklememi söylediler. Bir süre sonra görevi sormak için Ramazan Albay'ı askeri hattan aramak için bulunduğum yerden ayrıldım. Ramazan Albay bana o gün böyle bir görev olmadığını kendisinin böyle bir emir vermediğini söyledi. Burada beklerken ikinci bir emre kadar hava aracı hareketlerinin yasaklandığını öğrendim. Görevin olmadığını ve orada olağanüstü bir hareketlilik görünce, saat 20.30 gibi üsten çıkmak istedim. Ancak nizamiye bölgesinde bana silah doğrulttular. İkinci bir emri kadar üsten çıkışların yasak olduğu söylendi. Beni karargah binasının bulunduğu bölgede bir odaya kapattılar. Bulunduğum oda binanın girişinde ve salona yakın bir mesafedeydi. Salonda konuşulanları duyabiliyordum." dedi.

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